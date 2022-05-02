Мусульмане сегодня отмечают один из двух своих главных праздников - Ураза-Байрам. Это день...

Мусульмане сегодня отмечают один из двух своих главных праздников - Ураза-Байрам. Это день разговения, знаменующий окончание тридцатидневного поста.В течение священного месяца Рамадана верующим мусульманам предписано соблюдать строгие ограничения. Принято считать, что это укрепляет веру и способствует духовному развитию. Снимаются ограничения в Праздник разговения, после утренней молитвы. В этот день у мусульман принято раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения.С поздравлениями к владимирским верующим обратился председатель духовного управления мусульман региона Азат Мунавиров.