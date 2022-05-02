В церковный
праздник 2 мая 2022 года почитают память святого. Иоанн Ветхопещерник достиг
духовного совершенства и оставил след в православной культуре.
В церковный
праздник 2 мая 2022 года почитают память святого. Иоанн Ветхопещерник достиг
духовного совершенства и оставил след в православной культуре.
История
Иоанн Ветхопещерник жил в 8 веке от Рождества Христова. В
юности он оставил мирскую жизнь и совершил путешествие в Иерусалим. Поклонившись
святой земле, паломник нашел пристанище в лавре Харитона Исповедника. Иное
название этой обители — Ветхая лавра, отсюда и образовалось прозвище Иоанна. Монастырь
располагался неподалеку от Вифлеема вблизи Мертвого моря.
Благодаря благим делам и светлым помыслам, Иоанн
Ветхопещерник достиг звания пресвитера и впоследствии был причислен к лику
святых. День памяти в церковном календаре — 2 мая.
Что нельзя делать 2 мая 2022 года
В церковный праздник нужно забыть о грязной, рваной и даже
зашитой одежде — самое время облачиться в новое, красивое и чистое. Также не стоит
носить на себе чужие вещи, по поверью это влечет к неудачам.
Иоанн Ветхопещерник 2 мая — отличный день, чтобы остаться
дома. Рекомендуется отложить долгие поездки на более благоприятное время. На
Руси верили, что в этот день нельзя игнорировать просьбы малоимущих людей и
безнадзорных животных — постарайтесь оказать им посильную помощь.
Незамужним девушкам нужно быть бдительными за трапезой:
нельзя облизывать ложку во избежание проблем с будущим супругом. На Иоанна
Ветхопещерника 2 мая всем верующим надо оставаться доброжелательными, избегая
ругани и конфликтов.
Приметы и традиции в церковный праздник
Наши далекие предки верили, что в день Иоанна Ветхопещерника
нужно "одевать весну в новину". По традиции в церковный праздник
женщины брали свежесотканные ткани, выходили с ними в поле, кланялись на все
четыре стороны, а потом расстилали полотна, клали на них пироги и уходили. Так
на Руси обращались матушке-природе, чтобы урожай был хорошим.
Также ткани развешивали на позеленевших деревьях, а затем
возили их на базар. Считалось, что такой обряд именно 2 мая (по новому стилю) помогает
продать материю быстро и выгодно.
Немало примет есть в этот церковный праздник. На Иоанна
Ветхопещерника 2 мая 2022 года следят за температурой воздуха. Если в течение
суток тепло — к концу месяца похолодает. Утки возле воды гнезда строят — лето
будет засушливым. Закат золотистого цвета — к благоприятной погоде в ближайшие
дни. Облака по небу быстро плывут — дождя можно не ждать.