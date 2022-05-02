В церковный праздник 2 мая 2022 года почитают память святого. Иоанн Ветхопещерник достиг духовного совершенства и оставил след в православной культуре.

В церковныйпраздник 2 мая 2022 года почитают память святого. Иоанн Ветхопещерник достигдуховного совершенства и оставил след в православной культуре.ИсторияИоанн Ветхопещерник жил в 8 веке от Рождества Христова. Вюности он оставил мирскую жизнь и совершил путешествие в Иерусалим. Поклонившисьсвятой земле, паломник нашел пристанище в лавре Харитона Исповедника. Иноеназвание этой обители — Ветхая лавра, отсюда и образовалось прозвище Иоанна. Монастырьрасполагался неподалеку от Вифлеема вблизи Мертвого моря.Благодаря благим делам и светлым помыслам, ИоаннВетхопещерник достиг звания пресвитера и впоследствии был причислен к ликусвятых. День памяти в церковном календаре — 2 мая.Что нельзя делать 2 мая 2022 годаВ церковный праздник нужно забыть о грязной, рваной и дажезашитой одежде — самое время облачиться в новое, красивое и чистое. Также не стоитносить на себе чужие вещи, по поверью это влечет к неудачам.Иоанн Ветхопещерник 2 мая — отличный день, чтобы остатьсядома. Рекомендуется отложить долгие поездки на более благоприятное время. НаРуси верили, что в этот день нельзя игнорировать просьбы малоимущих людей ибезнадзорных животных — постарайтесь оказать им посильную помощь.Незамужним девушкам нужно быть бдительными за трапезой:нельзя облизывать ложку во избежание проблем с будущим супругом. На ИоаннаВетхопещерника 2 мая всем верующим надо оставаться доброжелательными, избегаяругани и конфликтов.Приметы и традиции в церковный праздникНаши далекие предки верили, что в день Иоанна Ветхопещерниканужно "одевать весну в новину". По традиции в церковный праздникженщины брали свежесотканные ткани, выходили с ними в поле, кланялись на всечетыре стороны, а потом расстилали полотна, клали на них пироги и уходили. Такна Руси обращались матушке-природе, чтобы урожай был хорошим.Также ткани развешивали на позеленевших деревьях, а затемвозили их на базар. Считалось, что такой обряд именно 2 мая (по новому стилю) помогаетпродать материю быстро и выгодно.Немало примет есть в этот церковный праздник. На ИоаннаВетхопещерника 2 мая 2022 года следят за температурой воздуха. Если в течениесуток тепло — к концу месяца похолодает. Утки возле воды гнезда строят — летобудет засушливым. Закат золотистого цвета — к благоприятной погоде в ближайшиедни. Облака по небу быстро плывут — дождя можно не ждать.