Россиян в Государственной Думе представляют известные артисты: Денис Майданов, Дмитрий Певцов и Николай Бурляев.

Россиян в Государственной Думе представляют известные артисты: Денис Майданов, Дмитрий Певцов и Николай Бурляев.После очередных выборов в нижнюю палату российского парламента народными избранниками по традиции стали не только профессиональные политики, но и представителя сферы шоу-бизнеса. Согласитесь, вполне логично, что граждан нашей страны в структурах власти представляют именно те люди, которых любит и поддерживает народ.Сегодня в Государственной Думе заседают сразу четыре известных артиста. Каждый из них вносит свою лепту в государственный законотворческий процесс. Чем занимаются любимцы публики в парламенте – в материале "Дни.ру".НИКОЛАЙ БУРЛЯЕВНародный артист России Николай Бурляев в Госдуме курирует вопросы депутатской этики, а также развития гражданского общества. Совесткий актер театра и кино представляет партию "Справедливая Россия – Патриоты – За правду".ДЕНИС МАЙДАНОВМосковскую область в нижней палате российского парламента представляет известный певец Денис Майданов. Артист избран от партии "Единая Россия". В ГД он занимает пост заместителя главы комитета по культуре.ДМИТРИЙ ПЕВЦОВЕго коллега Дмитрий Певцов в восьмом созыве Госдуме также контролирует вопросы культуры. Народный артист России входит во фракцию партии "Новые люди". Популярного актера и исполнителя избрали жители столицы.Важно отметить, что законотворческой деятельностью в Государственной Думе РФ занимаются представители различных профессий. Народными избранниками являются не только артисты, но и известные ученые, спортсмены, журналисты и другие профессионалы.