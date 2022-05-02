Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о злободневной проблеме мирового сообщества.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о злободневной проблеме мирового сообщества.В личном блоге политик жестко раскритиковал правителей ряда европейских государств, которые поставляют на Украину боевую технику. Вячеслав Володин полагает, что таким образом высокопоставленные персоны рискуют навлечь беды на своих граждан.Как отметил председатель Госдумы, главы отдельных стран не реагировали должным образом, когда в Одессе в 2014 году бесчеловечно сжигали мирных жителей, а теперь способствуют гибели славян в Незалежной. "Они подталкивают мир к катастрофе", — вынес вердикт политический деятель.Кроме того, Вячеслав Володин отметил, что речь идет о краткой исторической памяти. Якобы европейские правители обесценили колоссальные жертвы Второй мировой войны, сделанные ради искоренения фашизма.Спикер Госдумы рассудил, что некорректные поступки могут привести к пагубным для человечества последствиям. Тех высокопоставленных лиц, которые решили поставлять оружие, он считает нужным наказать по всей строгости — как военных преступников.Вячеслав Володин уверен, что эти вершители судеб дискредитировали себя, поэтому их нужно привлечь к полноценной ответственности. В результате вмешательства в военный конфликт европейские правители стали его стороной, разъяснил свою точку зрения госдеятель РФ.