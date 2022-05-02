Собинской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению жительницы Собинского района, в...

Собинской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению жительницы Собинского района, в ходе которой установлено что пенсионерка является региональным льготополучателем социальных услуг, имеет диагноз, требующий регулярного приема лекарственных препаратов, которыми она должна быть обеспечена на бесплатной основе.В целях лечения пациентке учреждением здравоохранения в 2021 году были выписаны соответствующие лекарственные препараты. Однако своевременно выписанными ей препаратами женщина обеспечена не была.В целях исключения прерывания курса лечения пенсионерка была вынуждена приобретать назначенные ей лекарственные средства за счет собственных средств.Межрайонной прокуратурой в интересах пенсионерки в суд направлено исковое заявление о взыскании с Департамента здравоохранения региона денежных средств, затраченных на приобретение лекарств.Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вмешательства прокуратуры пациентка обеспечивается лекарственными препаратами в полном объеме без нарушения курса лечения.Фото: freepik