Собинской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению жительницы Собинского района, в...
Собинской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению жительницы Собинского района, в ходе которой установлено что пенсионерка является региональным льготополучателем социальных услуг, имеет диагноз, требующий регулярного приема лекарственных препаратов, которыми она должна быть обеспечена на бесплатной основе.
В целях лечения пациентке учреждением здравоохранения в 2021 году были выписаны соответствующие лекарственные препараты. Однако своевременно выписанными ей препаратами женщина обеспечена не была.
В целях исключения прерывания курса лечения пенсионерка была вынуждена приобретать назначенные ей лекарственные средства за счет собственных средств.
Межрайонной прокуратурой в интересах пенсионерки в суд направлено исковое заявление о взыскании с Департамента здравоохранения региона денежных средств, затраченных на приобретение лекарств.
Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вмешательства прокуратуры пациентка обеспечивается лекарственными препаратами в полном объеме без нарушения курса лечения.
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