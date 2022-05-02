Сотрудники следственного отдела по городу Муром провели урок памяти с воспитанниками ГКУ ВО...

Сотрудники следственного отдела по городу Муром провели урок памяти с воспитанниками ГКУ ВО «Муромский детский дом», посвященный 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне - сообщает пресс-служба следственного комитета по Владимирской области.Цель урока заключалась в приобщении детей к пониманию великого подвига, который совершил советский народ в годы Великой Отечественной Войны, воспитании в них чувства патриотизма и гордости за подвиги старшего поколения, заботы о ветеранах.В ходе занятия также была затронута тема истории блокады Ленинграда, жизни людей, в том числе детей в оккупированном городе, а также о других интересных фактах данного трагического события.Кроме того, ученикам продемонстрирован фильм, подготовленный УСМИ СК России «Дети блокады. Жизнь в эвакуации».Фото: Следственный комитет РФ по Владимирской области