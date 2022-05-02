Африкаснкий ежик из TikTok признан самым прикольным среди сородичей.

Африкаснкий ежик изTikTok признан самым прикольным среди сородичей.В TikTok набирает популярность видео с ежиком, трясущим ножками. Зверек поразил публику своей грацией и артистизмом. Хотя, казалось бы, для этого всего лишь пришлось повернуться к зрителям за... тыльной стороной.Пользователи в комментариях с иронией замечают, что впервые видят ежа с данной траектории. Милый зверек просто лежит на спинке и активно упражняется не без поддержки своей хозяйки.Похоже в социальной сети рождается новая звезда. Видео с африканским ежиком набрало уже десятки тысяч лайков. "Много роликов о ежиках видела, но этот самый прикольный", – написала одна из новых фанаток милого зверька.