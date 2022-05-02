Центром первомайских торжеств в регионе в этом году стал Ковров. О том, как жители города...
Центром первомайских торжеств в регионе в этом году стал Ковров. О том, как жители города оружейников отпраздновали первое мая, расскажет Евгений Беляев.
В лучших традициях "первомая", празднование Дня Весны и Труда в Коврове началось с шествия трудовых коллективов. Более тысячи сотрудников предприятий, представителей профсоюзов, школьников, студентов прошли по центру города. Возглавил колонну врио губернатора Александр Авдеев. Он напомнил: вся история города оружейников - это история славы и доблести. Воинской и трудовой. К празднику в Коврове обновили Доску Почета. Галерею пополнили фотографии двух предприятий и двенадцати горожан - лауреатов звания "Человек года".
"Сегодня шествие впервые за пять лет собрало большое количество участников. И видно было, что люди участвовали с удовольствием в такую прекрасную погоду в этом первомайском шествии" - врио губернатора Александр Авдеев.
В составе уже "рабочей" колонны Александр Авдеев посетил Ковровскую детскую поликлинику. Месяц назад здесь закончился капремонт, осталось отремонтировать фасад. Объект могли сдать раньше, но подвел подрядчик. Отделения полностью укомплектованы. В офтальмологическом кабинете - новые щелевые лампы, в других - аппараты УЗИ, ЭКГ. В холле - электронное табло и открытая регистратура.
"У нас практически нет очередей сейчас, то есть, все специалисты размещены по этажам. Также отдельный блок сделан в физиотерапевтическом отделении. Учли все нормативные показатели 92-Н приказа, то есть, у нас крытые колясочные, кабинет неотложной помощи" - главный врач Ковровской ЦГБ Антон Зинченко.
Ковровские спортсмены и болельщики первое мая встретили под рев моторов. Местная "Мотодром Арена" вновь принимает Кубок России по мотоболу. Здесь это больше, чем спорт. Футбол на колесах - визитная карточка Коврова.
"Просто так не ездят на мотоциклах газовать - это каждый сумеет. Здесь нужно уметь мыслить - мысль должна быть. Потом, смелость должна быть, ведь на тренировке происходит до 50-ти столкновений. Красочный вид спорта, яркий. Думаю, интересно будет" - тренер команды "Ковровец", 17-кратный чемпион Европы по мотоболу Александр Царев.
За победу в этом году борются семь команд. Открыли турнир хозяева поля. Первый матч для "Ковровца" прошел не слишком удачно, но борьба продолжается. Мотосостязания продлятся до 7 мая.
Евгений Беляев, Илья Хлудов, "Вести" Владимир".