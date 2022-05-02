Центром первомайских торжеств в регионе в этом году стал Ковров. О том, как жители города...

Центром первомайских торжеств в регионе в этом году стал Ковров. О том, как жители города оружейников отпраздновали первое мая, расскажет Евгений Беляев.В лучших традициях "первомая", празднование Дня Весны и Труда в Коврове началось с шествия трудовых коллективов. Более тысячи сотрудников предприятий, представителей профсоюзов, школьников, студентов прошли по центру города. Возглавил колонну врио губернатора Александр Авдеев. Он напомнил: вся история города оружейников - это история славы и доблести. Воинской и трудовой. К празднику в Коврове обновили Доску Почета. Галерею пополнили фотографии двух предприятий и двенадцати горожан - лауреатов звания "Человек года"."Сегодня шествие впервые за пять лет собрало большое количество участников. И видно было, что люди участвовали с удовольствием в такую прекрасную погоду в этом первомайском шествии" - врио губернатора Александр Авдеев.В составе уже "рабочей" колонны Александр Авдеев посетил Ковровскую детскую поликлинику. Месяц назад здесь закончился капремонт, осталось отремонтировать фасад. Объект могли сдать раньше, но подвел подрядчик. Отделения полностью укомплектованы. В офтальмологическом кабинете - новые щелевые лампы, в других - аппараты УЗИ, ЭКГ. В холле - электронное табло и открытая регистратура."У нас практически нет очередей сейчас, то есть, все специалисты размещены по этажам. Также отдельный блок сделан в физиотерапевтическом отделении. Учли все нормативные показатели 92-Н приказа, то есть, у нас крытые колясочные, кабинет неотложной помощи" - главный врач Ковровской ЦГБ Антон Зинченко.Ковровские спортсмены и болельщики первое мая встретили под рев моторов. Местная "Мотодром Арена" вновь принимает Кубок России по мотоболу. Здесь это больше, чем спорт. Футбол на колесах - визитная карточка Коврова."Просто так не ездят на мотоциклах газовать - это каждый сумеет. Здесь нужно уметь мыслить - мысль должна быть. Потом, смелость должна быть, ведь на тренировке происходит до 50-ти столкновений. Красочный вид спорта, яркий. Думаю, интересно будет" - тренер команды "Ковровец", 17-кратный чемпион Европы по мотоболу Александр Царев.За победу в этом году борются семь команд. Открыли турнир хозяева поля. Первый матч для "Ковровца" прошел не слишком удачно, но борьба продолжается. Мотосостязания продлятся до 7 мая.Евгений Беляев, Илья Хлудов, "Вести" Владимир".