Ранее сообщалось, что в ночь на 2 мая страшное ДТП с участием пешехода произошло в областном центре...

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 мая страшное ДТП с участием пешехода произошло в областном центре между остановками «Площадь Победы» и «Улица Пугачева». В 1:15 мужчина 1987 года рождения переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль «Хонда».Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства этого смертельного ДТП. Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Владимирской области, за рулем «Хонды» был водитель 2000 года рождения. По предварительной информации, двигаясь по средней полосе в сторону Московского шоссе, он не справился с управлением и допустил наезд на человека. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.В соцсетях очевидцы раскрывают куда более страшные подробности. От удара тело пострадавшего разорвало. Судя по выложенным в мессенджере Telegram фотографиям, «Хонда» шла в черте города с большим превышением скорости. В настоящий момент эта информация проверяется. Доказательствами того, что водитель управлял машиной в нетрезвом состоянии, инспекторы пока не располагают.Фото: freepik