Ранее сообщалось, что в ночь на 2 мая страшное ДТП с участием пешехода произошло в областном центре...
Ранее сообщалось, что в ночь на 2 мая страшное ДТП с участием пешехода произошло в областном центре между остановками «Площадь Победы» и «Улица Пугачева». В 1:15 мужчина 1987 года рождения переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль «Хонда».
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства этого смертельного ДТП. Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Владимирской области, за рулем «Хонды» был водитель 2000 года рождения. По предварительной информации, двигаясь по средней полосе в сторону Московского шоссе, он не справился с управлением и допустил наезд на человека. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
В соцсетях очевидцы раскрывают куда более страшные подробности. От удара тело пострадавшего разорвало. Судя по выложенным в мессенджере Telegram фотографиям, «Хонда» шла в черте города с большим превышением скорости. В настоящий момент эта информация проверяется. Доказательствами того, что водитель управлял машиной в нетрезвом состоянии, инспекторы пока не располагают.
Фото: freepik