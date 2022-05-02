За заслуги перед Отечеством Роман Антонович посмертно представлен к государственной награде.
В Гусь-Хрустальном прошло прощание с военнослужащим, погибшим на Украине. Об этом пресс-служба горадминистрации.
Роман Панышев был командиром взвода четвёртой десантно-штурмовой роты второго десантно-штурмового батальона. Уточняется, что гвардии лейтенант погиб в неравном бою. За заслуги перед Отечеством Роман Антонович посмертно представлен к государственной награде.
Владимирские власти выражают соболезнования родным и близким офицера.
«Светлая память о нём, как о честном, порядочном, ответственном и отзывчивом человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал его лично», - подчеркнули в мэрии Гусь-Хрустального.