За заслуги перед Отечеством Роман Антонович посмертно представлен к государственной награде.

В Гусь-Хрустальном прошло прощание с военнослужащим, погибшим на Украине. Об этом пресс-служба горадминистрации.Роман Панышев был командиром взвода четвёртой десантно-штурмовой роты второго десантно-штурмового батальона. Уточняется, что гвардии лейтенант погиб в неравном бою. За заслуги перед Отечеством Роман Антонович посмертно представлен к государственной награде.Владимирские власти выражают соболезнования родным и близким офицера.«Светлая память о нём, как о честном, порядочном, ответственном и отзывчивом человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал его лично», - подчеркнули в мэрии Гусь-Хрустального.