Мужчина отравился угарным газом на пожаре в Камешковском районе. Его госпитализировали. Возгорание произошло в цехе деревообработки в деревне Неверково в Камешковском районе в понедельник

Мужчина отравился угарным газом на пожаре в Камешковском районе. Его госпитализировали. Возгорание произошло в цехе деревообработки в деревне Неверково в Камешковском районе в понедельник днем, 2 мая. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия огнеборцев наблюдалось тление кровли цеха деревообработки на площади 100 кв. м., и горение мусора на открытой территории на площади