Крупный пожар произошел в микрорайоне Веризино. Сотрудники МЧС эвакуировали 20 человек, в том числе 5 детей. Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме на улице Новгородская во

Крупный пожар произошел в микрорайоне Веризино. Сотрудники МЧС эвакуировали 20 человек, в том числе 5 детей. Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме на улице Новгородская во Владимире, в понедельник днем, 2 мая. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия огнеборцев наблюдался дым из подвала 17-этажного дома. Пожарные сформировали 2 звена газодымозащитной службы для