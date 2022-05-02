В 2022 году Владимирская область традиционно участвует во Всероссийских акциях и конкурсах,...

В 2022 году Владимирская область традиционно участвует во Всероссийских акциях и конкурсах, направленных на популяризацию Детского телефона доверия - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.С 3 по 17 мая в рамках Всероссийской акции «Марафон доверия» для детей и подростков нашей области на региональной интернет-площадке (https://vk.com/dtd_33) будут организованы онлайн-викторина, профориентационное тестирование и работа творческой лаборатории. Департамент социальной защиты населения приглашаем всех желающих принять участие в акции.Специалисты Владимирской линии детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8 (800) 200-01-22 представят авторские разработки во Всероссийском конкурсе информационно-просветительских материалов по продвижению Детского телефона доверия.Детский телефон доверия – это бесплатная анонимная служба экстренной психологической помощи детям и родителям. В настоящее время к нему подключено 215 организаций во всех регионах страны, в том числе 2 – во Владимирской области. Региональная линия Детского телефона доверия работает круглосуточно с октября 2010 года. С этого времени поступило более 83 тысяч звонков. Чаще всего звонят дети и подростки, от них поступает примерно 80 процентов обращений.Фото: freepik