Дознаватель разбирается в причинах ЧП.

Во Владимире из-за пожара в подвале из 17-этажки эвакуировали 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.В 13-30 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме №2 на улице Новгородской. На место выехали 7 пожарных машин и 22 спасателя.«Сотрудники МЧС сформировали два звена газодымозащитной службы для эвакуации людей, и разведки очага пламени. Площадь огня составила два квадратных метра. Эвакуировано 20 человек, в том числе пять детей. Погибших и пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.Дознаватель разбирается в причинах ЧП.