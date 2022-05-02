Легковой автомобиль сгорел на Пекинке во Владимире. Инцидент произошел утром в понедельник, 2 мая. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, ГИБДД. В результате ДТП произошёл наезд

Легковой автомобиль сгорел на Пекинке во Владимире. Инцидент произошел утром в понедельник, 2 мая. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, ГИБДД. В результате ДТП произошёл наезд транспортного средства на препятствие с последующим возгоранием. Сотрудниками МЧС проводилась тушение легкового автомобиля на площади 4 кв.м. На фотографиях с места происшествия видно, что автомобиль полностью сгорел. Всего в