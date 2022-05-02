2 мая во Владимире состоялась акция памяти, посвященная жертвам трагедии в Одессе. 8 лет назад в...

2 мая во Владимире состоялась акция памяти, посвященная жертвам трагедии в Одессе. 8 лет назад в украинском городе произошло столкновение между проукраинскими и пророссийскими демонстрантами, в результате которых погибли 48 человек и более 200 получили ранения.Акция объединила представителей разных молодёжных движений. Здесь и "Молодёжка Онф" и "Волонтёры Победы". Также участие в ней приняли молодогвардейцы. Все присутствующие возложили цветы к мемориалу "Скорбящие ангелы". После состоялась минута молчания.