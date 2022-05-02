2 мая в шесть часов утра в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...

2 мая в шесть часов утра в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП. На улице Куйбышева – напротив «Тандема» водитель «четырнадцатой» не справился с управлением и врезался в столб.Произошло возгорание автомобиля.На место незамедлительно выехали подразделения спасателей и ГИБДД. Всего в ликвидации последствий этой аварии принимали участие 12 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 10 человек и 3 единицы техники, сообщила пресс-служба ведомства. Площадь тушения составила 4 квадратных метра, но машина сгорела дотла.К счастью, водитель остался жив. Как пишут очевидцы в соцсетях, ему потребовалась госпитализация. Мужчину увезли на «скорой», он был в сознании.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области