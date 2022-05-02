Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Во Владимире на проспекте Ленина произошло смертельное ДТП. Подробностями поделились в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Трагедия произошла ночью 2 мая в 01:15. По предварительным данным, 21-летний водитель «Хонды», двигаясь в сторону Московского шоссе, сбил 34-летнего пешехода. Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии до приезда кареты скорой помощи.Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.