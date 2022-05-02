Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Во Владимире на проспекте Ленина произошло смертельное ДТП. Подробностями поделились в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Трагедия произошла ночью 2 мая в 01:15. По предварительным данным, 21-летний водитель «Хонды», двигаясь в сторону Московского шоссе, сбил 34-летнего пешехода. Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии до приезда кареты скорой помощи.
Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.