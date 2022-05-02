Прокуратурой Киржачского района проведена проверка соблюдения законодательства об оплате труда в...

Прокуратурой Киржачского района проведена проверка соблюдения законодательства об оплате труда в деятельности коммерческой организации, расположенной на территории г. Киржач - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Установлено, что юридическим лицом допускались нарушения сроков выплаты заработной платы при предоставлении работникам ежегодных оплачиваемых отпусков заявителю.Компенсация за задержку оплаты отпусков работникам не начислялась и не выплачивалась.Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения требований охраны труда, выразившиеся в несоблюдении установленного порядка обеспечения работников специальной одеждой.По фактам выявленных нарушений межрайонным прокурором в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений требований трудового законодательства.В настоящее время выявленные нарушения устранены.Фото: freepik