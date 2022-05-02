С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150633 владимирцев.

Во Владимирской области на 2 мая выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 8 человек. Ещё по 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Ковровском, по 1 - в Кольчугинском, Александровском, Камешковском, Собинском районах и ЗАТО Радужный, по 2 - в Юрьев-Польском и Вязниковском, по 3 - в Гусь-Хрустальном, Киржачском, Меленковском, 4 - в Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150633 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41005 заболевших во Владимире, 17726 - в Ковровском районе и 16594 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.