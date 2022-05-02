В 2021 году женщине выписали ряд препаратов. Однако по рецептам, выданным медиками, пациентка не получила необходимые медикаменты.

Собинская прокуратура заставила департамент здравоохранения вернуть пенсионерке деньги, потраченные на лечение.В 2021 году женщине выписали ряд препаратов. Однако по рецептам, выданным медиками, пациентка не получила необходимые медикаменты. Бабушка была вынуждена приобретать таблетки за свой счёт. Впоследствии она написала заявление в прокуратуру.Ведомство подало иск в суд. Требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Как только решение вступит в силу пенсионерке вернут израсходованные средства.Добавим, что после вмешательства надзорного органа выдача льготных лекарств налажена в полном объёме.