В 2021 году женщине выписали ряд препаратов. Однако по рецептам, выданным медиками, пациентка не получила необходимые медикаменты.
Собинская прокуратура заставила департамент здравоохранения вернуть пенсионерке деньги, потраченные на лечение.
В 2021 году женщине выписали ряд препаратов. Однако по рецептам, выданным медиками, пациентка не получила необходимые медикаменты. Бабушка была вынуждена приобретать таблетки за свой счёт. Впоследствии она написала заявление в прокуратуру.
Ведомство подало иск в суд. Требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Как только решение вступит в силу пенсионерке вернут израсходованные средства.
Добавим, что после вмешательства надзорного органа выдача льготных лекарств налажена в полном объёме.