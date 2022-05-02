В майские праздники в России продолжается прокат фильма Первый Оскар. Картина режиссёра Сергея...

В майские праздники в России продолжается прокат фильма "Первый Оскар". Картина режиссёра Сергея Мокрицкого посвящена подвигу кинооператоров на фронтах Великой Отечественной войны. Как снималась героическая лента? И как приняли её владимирские зрители? - расскажет Мария Платанюк.В этих кадрах- история и бессмертный подвиг. "Первый Оскар" Сергея Мокрицкого отсылает к реальному 41-ому. Съёмкам документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Ленты, которая разрушила миф о непобедимости врага. В самом пекле- вчерашние студенты- операторы Иван и Лев. История их соперничества, дружбы и Мужества. Образ фронтового кинооператора Ивана Майского воплотил актёр Тихон Жизневский. Артист вспоминает: съёмки проходили в мороз, в глубоких сугробах, на пронизывающем ветру. Реальные военные кинооператоры в таких условиях и снимали, и давали отпор фашистам."Это во время съёмок, наверное, постоянно приходило. Даже, когда были недельные морозы. Этот холод. Существовало только радио, печать. Помимо этого, огромную роль в освещении всех событий, происходящих на фронте было именно кино. Стало кино" - актер, исполнитель роли Ивана Майского Тихон Жизневский.Знаменитый актёр Сергей Пускепалис - в числе звёзд "Первого Оскара". По словам заслуженного артиста России, параллели с современными событиями очень явны. Глазами фронтовых операторов и корреспондентов мы видим историю."Ваши коллеги сейчас на передовой. Доносят правду о том, что происходит на Украине. Их самоотверженная работа позволяет увидеть общую картину происходящего там. И это ничем не отличается от того, чем ребята занимались при защите рубежей Москвы" - актёр театра и кино, режиссёр, заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис.Картину уже успели оценить и владимирские зрители. Первый "Оскар" Сергея Мокрицкого - в числе главных кинохитов этой весны.-Сейчас очень важны в сложившейся обстановке, освещение нашей Великой Победы."Гибли все, и операторы. Это вот первые операторы, которые показали, как есть это на самом деле. Своей жизнью рисковали. Это нужно было всем. Все тогда герои были. Каждый на своём месте герой" - зритель Ирина Александровна."Фильм стал лидером проката на этой неделе. Наравне со взрослыми зрителями на него идёт очень много молодёжи. Особенно сейчас, когда мы стали работать с пушкинскими картами. Очень важно снимать такие фильмы, чтобы дети знали, что такое подвиг, и насколько сложно это было" - менеджер кинотеатра Александра Гаврилова."Разгром немецких войск под Москвой" был удостоен первой в истории "Оскара" награды за "Лучший документальный фильм". И это первая оскароносная картина отечественных кинематографистов. "Первого Оскара" режиссёр Сергей Мокрицкий посвятил и своим наставникам. ВГИКовским мастерам Анатолию Колошину и Александру Гальперину, фронтовым кинооператорам. Эта героическая киноистория, конечно, о любви. К профессии и Родине.Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир" .