В рамках празднования Дня пожарной охраны в гости к сотрудникам пожарно-спасательной части №20...

В рамках празднования Дня пожарной охраны в гости к сотрудникам пожарно-спасательной части №20 города Кольчугино прибыли воспитанники коррекционной школы-интерната - сообщают на сайте МЧС России по Владимирской области.Ребятам показали, как работают и живут пожарные, продемонстрировали боевую спецтехнику и пожарно-техническое вооружение.Также ребятам рассказали о том, какой праздник сотрудники МЧС России отмечают 30 апреля. Именно в этот день 373 года назад был подписан первый в российской истории документ, регламентирующий деятельность пожарных подразделений.Ребята с интересом пообщались с пожарными, а в завершение встречи поздравили их с профессиональным праздником и вручили подарки, сделанные собственные руками. Сотрудники МЧС России искренне поблагодарили ребят и пообещали вновь позвать их в гости.Фото: МЧС по Владимирской области