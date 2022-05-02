Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в...

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя города Покрова. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В конце марта текущего года в дежурную часть районного отдела полиции поступило заявление от 73-летней местной жительницы по факту совершенной кражи принадлежащих ей денежных средств и золотого обручального кольца. Ущерб потерпевшая оценила в 20 000 рублей.Полицейские установили причастность к краже 39-летнего жителя Покрова. Мужчина был задержан и дал признательные показания.Как выяснилось, фигурант был знаком с сожителем потерпевшей. Вместе приятели распивали спиртные напитки. В очередной раз, находясь в квартире знакомого, воспользовавшись отсутствием внимания, злоумышленник похитил деньги и золотое изделие.В ходе следствия обвиняемый частично возместил материальный ущерб потерпевшей стороне.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: freepik