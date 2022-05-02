Врио вице-губернатора Владимирской области Константин Баранов побывал с рабочим визитом в...

Врио вице-губернатора Владимирской области Константин Баранов побывал с рабочим визитом в Александровском районе - сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Владимирской области.Константин Баранов проинспектировал строительство поликлиники в Струнино, возведение которой стартовало в январе этого года. Врио замгубернатора подчеркнул: соблюдение сроков строительства объекта нужно взять под особый контроль. Они должны соответствовать плану производства работ. Необходимо также наладить плотное взаимодействие с местным населением.Кроме того, Константин Баранов дал поручение руководству Александровской районной больницы увеличить объемы оказания плановой помощи и вернуться на «доковидный» уровень. В первую очередь это касается терапевтического отделения, которое было перепрофилированию под ковидный госпиталь. Наращивать мощности профильной медпомощи необходимо в офтальмологическом и паллиативном отделениях больницы.Также врио вице-губернатора побывал в пункте временного размещения граждан в Александрове. Сейчас там находятся 22 человека. Среди них 8 детей. Константин Баранов дал указание в приоритетном порядке обеспечить прибывшим из ЛНР, ДНР и Украины прохождение медицинских осмотров и выдачу им соответствующих документов.Фото: департамент здравоохранения Владимирской области