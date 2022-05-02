К акции #СадПамяти-2022 присоединился Вязниковский район - сообщает пресс-служба администрации...

К акции #СадПамяти-2022 присоединился Вязниковский район - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Высажено более 22 тысяч штук однолетних сеянцев сосны обыкновенной на площади 4,5 га в Сарыевском участковом лесничестве. Работало свыше 100 человек – представители Вязниковского лесничества, Владлесхоза, школьники, сотрудники банка.Участникам акции рассказали, где и как выращивается посадочный материал, а также продемонстрировали всю технологию посадки сеянцев.Фото: freepik