В отношении жительницы Коврова возбуждено уголовное дело о незаконной продаже алкогольной продукции...

В отношении жительницы Коврова возбуждено уголовное дело о незаконной продаже алкогольной продукции - сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Сотрудники МО МВД России «Ковровский» в ходе профилактических мероприятий задокументировали факт незаконной продажи алкоголя 55-летней местной жительницей. Женщину привлекли к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ. Полицейские провели с правонарушительницей профилактическую беседу о недопустимости подобных фактов и законодательной ответственности за их совершение.Несмотря на полученное наказание, обвиняемая продолжила противоправную деятельность. Очередной факт незаконной реализации алкоголя задокументировал в марте текущего года участковый уполномоченный полиции.В отношении женщины отделом дознания МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.Санкции данной статьи предусматривают максимально наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.Фото: freepik