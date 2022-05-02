Меленковским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 23-летнего местного жителя,...

Меленковским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 23-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В октябре 2021 года осужденный, уже будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, управлял скутером «Baltmotors Galactica 125 DD» в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Меленковскому району на 52 км автодороги «Касимов-Муром-Нижний Новгород».Свою вину осужденный признал полностью.Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на 300 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.Фото: freepik