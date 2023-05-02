2 мая во Владимирской области зафиксировано ещё 46 случаев заболевания коронавирусом. Об этом...

2 мая во Владимирской области зафиксировано ещё 46 случаев заболевания коронавирусом.Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области. На территории региона за прошедшие сутки (2 мая 2023 года) лабораторно подтверждено:14 сл. в городе Владимире;5 сл. в Ковровском районе;4 сл. в Муромском районе;4 сл. в Юрьев-Польском районе;3 сл. в Петушинском районе;3 сл. в Гусь-Хрустальном районе;3 сл. в Камешковском районе;2 сл. в Кольчугинском районе;2 сл. в городе Радужный;1 сл. в Судогодском районе;1 сл. в Собинском районе;1 сл. в Гороховецком районе;1 сл. в Меленковском районе;1 сл. в Суздальском районе;1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185 198 случаев заболевания.Фото: pxfuel.com