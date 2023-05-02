2 мая во Владимирской области зафиксировано ещё 46 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом...
2 мая во Владимирской области зафиксировано ещё 46 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области. На территории региона за прошедшие сутки (2 мая 2023 года) лабораторно подтверждено:
14 сл. в городе Владимире;
5 сл. в Ковровском районе;
4 сл. в Муромском районе;
4 сл. в Юрьев-Польском районе;
3 сл. в Петушинском районе;
3 сл. в Гусь-Хрустальном районе;
3 сл. в Камешковском районе;
2 сл. в Кольчугинском районе;
2 сл. в городе Радужный;
1 сл. в Судогодском районе;
1 сл. в Собинском районе;
1 сл. в Гороховецком районе;
1 сл. в Меленковском районе;
1 сл. в Суздальском районе;
1 сл. в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185 198 случаев заболевания.
Фото: pxfuel.com