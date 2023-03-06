3, 6 и 9 мая во Владимире ограничат движение всех видов транспорта. Об этом сообщает администрация...

3, 6 и 9 мая во Владимире ограничат движение всех видов транспорта.Об этом сообщает администрация областного центра. В соответствии с постановлением губернатора Владимирской области от 24.01.2012 № 45 «О Порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения во Владимирской области», будет ограничено движение всех видов транспорта:3 мая и 6 мая 2023 года с 20.00 до 22.00 по проспекту Ленина на участке - от поворота на улице Чапаева до улицы Диктора Левитана. Автотранспорт будет направлен в объезд по федеральной автодороге М-7 «Волга», ул. Разина, Белякова, Мира, Горького.9 мая 2023 года с 08.00 до 12.00 по проспекту Ленина на участке от поворота на улице Чапаева до улицы Студеная Гора. Автотранспорт направят в объезд по федеральной автодороге М-7 «Волга», ул. Разина, Белякова, Мира, Горького, Студеная Гора, Дзержинского, Гражданской, Красноармейской.Об изменении движения общественного транспорта сообщат дополнительно, отмечают в администрации.Фото: pxfuel.com