Александровская городская прокуратура выявила нарушения в том, как администрация города Струнино проводит закупки. Об этом сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства. В ходе

Александровская городская прокуратура выявила нарушения в том, как администрация города Струнино проводит закупки. Об этом сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения, выразившиеся в: – несвоевременной оплате контрактных обязательств по муниципальным контрактам, – несвоевременном размещении в реестре контрактов соответствующих информации и документов об их исполнении контрактов, – заключении в январе