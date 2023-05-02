Владимирские представители Народного Фронта вновь побывали на передовой. Они привезли помощь...

Владимирские представители Народного Фронта вновь побывали на передовой. Они привезли помощь фронтовому госпиталю и навестили бойцов владимирских полков. Все подробности- у Марии Платанюк.- Все ралли отдыхают. Какое у нас тут ралли?Такие сейчас дороги Луганщины. Весна, распутица и всё в цвету. Походная баня-бочка её привез Народный Фронт для земляков- увязла в грязи. Но доехала.Без приключений не обошлось. Дотаскивает нашу баню трактор.Кроме бани и медицинских материалов активисты Народного фронта доставили в госпиталь телевизоры, стиральную машину, одежду для медиков, спортинвентарь. В фронтовом госпитале появится и свой спортивный зал.- Огромное спасибо Народному Фронту, который всегда с нами! Спасибо, ребята!Александр Цыганский, член регионального штаба Народного Фронта, депутат Законодательного Собрания:- Настроение у ребят боевое, держатся отважно. Оснастили полностью спортзал в медицинском батальоне. Будем и дальше работать вместе и обеспечивать надёжный тыл. Вместе Мы - сила!Также Наталья Палаткина, сопредседатель владимирского Народного Фронта и Александр Цыганский, член регионального штаба, депутат ЗакСобрания вручили благодарственные письма землякам от губернатора Александра Авдеева.- По поручению губернатора хотелось бы поблагодарить всех ребят, которые представляют Владимирскую область.Навестили и бойцов двух владимирских полков. В составе груза- продукты и необходимая оргтехника. Кроме того, защитникам привезли тепловизоры, рации, ночные прицелы, бинокли, антидроновые ружья.- От Народного фронта передаем вам. Берегите друг друга! Победа будет за нами. Боец: "Сила в правде, победа будет за нами!"Среди тех, кто приближает нашу общую победу- и девушки. Евгении- 22. После учёбы ушла на фронт добровольцем.Евгения, доброволец:- Не могла остаться равнодушной к этой ситуации. Пришла в военкомат. Подписала контракт. Настрой боевой.В рамках проекта "Всё для Победы" внести свой вклад может каждый. Напомним, в преддверии 9-ого мая Народный фронт объявил общероссийский сбор. Каждый регион формирует свой вагон с гуманитарным грузом. Владимирская область уже отправила УАЗы. Большой поезд на Донбасс уезжает 7 мая. В планах- и новые поездки активистов Народного фронта в зону специальной военной операции.Наталья Палаткина, сопредседатель Народного фронта во Владимирской области:- Мы на самом деле все свои задачи выполнили на сто процентов.Мария Платанюк "Вести-Владимир"