Владимир Киселёв включился в работу весенней сессии Совета законодателей России.

Владимир Киселёв включился в работу весенней сессии Совета законодателей России. Апрельскую сессию Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ посвятили работе над наиболее актуальными вопросами социально-экономической повестки.Практически каждая встреча депутатов Законодательного Собрания с жителями нашей области так или иначе включает в себя обсуждение проблем здравоохранения. В этом наш регион не уникален, и свидетельство тому – вопрос о доступности и качестве медицинской помощи в повестке Совета законодателей России. Спикер областного ЗС Владимир Киселёв, участвовавший в обсуждении в режиме ВКС, подчеркнул, что области эту задачу решают так же планомерно, как и вопросы с ремонтом дорог и доступностью образования. Три соответствующие статьи бюджета получают максимум средств как при формировании главного финансового документа области, так и при распределении дополнительных средств. Однако вопрос медицинских кадров остаётся очень острым для регионального здравоохранения.Свой ВУЗ– У нас во Владимирской области не хватает более тысячи врачей. И столько же – среднего медицинского персонала. Очень важно, что вопрос решается: вот по инициативе губернатора А. А. Авдеева в этом году уже 1 сентября откроют медицинский вуз и первые 100 студентов начнут учиться. На Президиуме Совета законодателей министр здравоохранения М. А. Мурашко говорил о необходимости сделать так, чтобы все 100% выпускников вузов, которые обучались по направлениям от регионов, возвращались в свои регионы. Такую задачу сейчас ставит перед собой Минздрав России. Если эта задача будет выполняться, мы, соответственно, получим дополнительные медицинские кадры», – отметил Владимир Киселёв.Меньше бюрократииПредседатель Заксобрания уточнил, что выполнение этой задачи возможно лишь при обеспечении медицинских работников конкурентоспособной зарплатой. Тогда, в частности, врачи из пограничных с Подмосковьем районов области не будут стремиться трудоустроиться за пределами нашего региона. Но такой вопрос своими силами не решить; здесь необходима комплексная работа на федеральном уровне.Много на заседании говорили и о том, что цифровизация здравоохранения пока не работает должным образом, что электронные профили пациентов нередко остаются лишь архивом данных, а врачи по-прежнему выполняют массу рутинной бумажной работы, хотя их предназначение сов­сем в другом.– Врач должен лечить людей. Он не должен заполнять огромное количество бумаг. Вот сегодня только прозвучало: оказывается, существует 2400 показателей качества у нас в здравоохранении. И врачи, и средний медицинский персонал вынуждены заполнять большое количество отчётов. Ну куда это годится? – прокомментировал спикер Заксобрания.Кроме того, законодатели высказались в пользу развития первичного звена медицины. На него, по статистике, приходится около 80% случаев оказания медицинской помощи и лишь 20% – на стационары. А вот объёмы финансирования –диаметрально противоположные.– Никто не призывает к тому, чтобы полностью забросить стационары и бросить все деньги в первичку. Конечно, это неправильно, – пояснил Владимир Киселёв. – Но повышать заработные платы в первичном звене, повышать престиж специалистов, терапевтов – участковых врачей, престиж по­лик­линик, насыщать их оборудованием,конечно, необходимо.По важному поводуПочти три недели в адрес организаторов поступали предложения и замечания. Это не считая всего того, что прозвучало на самих слушаниях, а дискуссия длилась около 4,5 часа. Немудрено: повод собраться был крайне важным, а в обсуждении к депутатам присоединились руководители областного минздрава, лечебных учреждений, фонда ОМС, а также муниципальные депутаты, активные общественники и многие другие. Впрочем, основную часть информации для размышления депутаты ЗС получили прямо на местах – в городах и районах региона.Сначала – позитивВ выездные депутатские дни депутаты регионального Заксобрания обязательно посещают учреждения медицины (чаще всего ЦРБ и ФАПы) и обсуждают насущные проблемы с медицинским сообществом. «Медицинскую» группу в депутатские дни обычно возглавляет вице-спикер ЗС Роман Кавинов:– Конечно, с нами в первую очередь делятся позитивом: в одном медицинском учреждении сделали ремонт, в другом докупили необходимое оборудование, к третьему отремонтировали подъезд­ную дорогу, а в сельском ФАПе открыли продажу лекарств. Но после этого мы всегда слышим одну и ту же жалобу на нехватку сотрудников. Число вакансий по области измеряется четырёхзначным числом –что среди врачей, что среди среднего медперсонала. Одни специалисты-медики находят работу в Подмосковье, где вообще побогаче живут, а другим просто не получается создать нормальные условия. Мы недавно были в Судогодском районе – так вот там приезжим врачам просто не могут предоставить нормальное жильё.Конкретные задачиЭта проблема, конечно, нашла своё отражение в рекоменда­циях, которые сформулировали по итогам публичных слушаний. В частности, там появился пункт «проработать вопрос увеличения специализированного государственного жилищного фонда, в том числе путём приобретения жилых помещений за счёт средств областного бюджета, с возможностью передачи этих жилых помещений в собственность». Ну и, конечно, предложили доработать уже существующие льготы и выплаты медицинским работникам – от увеличения размера ипотечной субсидии до более щедрой компенсации затрат на топливо для медиков, живущих в домах без центрального отопления.– Мы постарались учесть все озвученные пожелания и распределили их решение по сферам компетенции. Одни вопросы предстоит решать законодательно нам, депутатам ЗС, – это коснётся большей частью льгот и других мер поддержки. Другие адресованы Правительству области – это в основном организационная работа. Третий пул вопросов в компетенции именно Минздрава области. Там очень подробно расписаны задачи кадровой политики и многое другое, – пояснил Роман Кавинов.В ближайшее время создадут рабочую группу по контролю за исполнением рекомендаций. В неё войдут представители и областной прокуратуры, и региональных исполнительных органов.