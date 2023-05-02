Число пострадавших в серьёзном ДТП во Владимирской области возросло до 8 человек. Об этом...

Число пострадавших в серьёзном ДТП во Владимирской области возросло до 8 человек.Об этом официально сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Напомним, столкновение автомобилей произошло 1 мая в 20:40 на 5 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» (восточное соединение с автодорогой М-7 «Волга») в Суздальском районе Владимирской области. О данном страшном ДТП мы писали ранее: https://vladtv.ru/incidents/144175/Что известно к этому часу? По предварительной информации, водитель автомобиля «Ауди» (женщина 1996 года рождения) двигаясь в сторону города Нижний Новгород, не учла погодные условия, выехала на полосу дороги, предназначенную для «встречки», где столкнулась с автомобилем «Шевроле». Им управлял мужчина 1979 года рождения.В результате ДТП всё же пострадали восемь человек: водитель автомобиля «Ауди» и 6 его пассажиров, из которых 4 – несовершеннолетние, а также пассажир автомобиля «Шевроле».Все пострадавшие были экстренно госпитализированы.Проверку по фату ДТП проводят госавтоинспекторы ОМВД России по Суздальскому району.Фото: Дмитрий Соломатин