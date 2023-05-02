Этот день ранее отмечался в фиксированную дату - 27 июня.

Президент РФ Владимир Путин установил празднование Дня молодежи на последнюю субботу июня. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано во вторник на официальном портале правовых актов.Таким образом, в этом году праздник выпадает на 24 июня. Ранее День молодежи отмечался в фиксированную дату - 27 июня.Вопрос об отмене конкретной даты был поднят на встрече главы государства со студентами, которая прошла 25 января. Одна из ее участниц обратила внимание, что часто День молодежи выпадает на будний день, и тогда молодые люди в праздник "либо сдают сессию, либо работают". Она попросила перенести празднование на выходной день - последнюю субботу июня.