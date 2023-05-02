Двое похитителей автомобилей из Владимирской области сдавали их на металлолом. Как сообщает...

Двое похитителей автомобилей из Владимирской области сдавали их на металлолом.Как сообщает пресс-служба Кольчугинского городского суда, в мае 2021 года подсудимые попросили водителя эвакуатора перевезти припаркованный у одного из домов поселка (Кольчугинского района) ВАЗ в городской пункт приема металлолома.Там двое мужчин (обвиняемые) сдали его как лом и получили 11 825 рублей.Позже выяснилось, что похищенная машина принадлежала «потерпевшему А.» и была просто припаркована возле нежилого здания.На этом похитители не остановились. Утром следующего дня они нашли новый объект - автомобиль «Деу Нексия», принадлежащий «потерпевшему М.», который был оставлен под присмотром у дома родственников.За этот автомобиль "находчивые" похитители получили 12 642 рублей.Родственница потерпевшего, обнаружив пропажу машины и узнав, что накануне ее увёз эвакуатор, нашла водителя (который не был в курсе, что возил украденное) и проехала с ним в пункт скупки. Там и был обнаружен похищенный автомобиль.В итоге суд назначил 34-летнему мужчине исправительные работы на срок 1 год, а 43-летнему - на 11 месяцев, с удержанием с обоих в доход государства 10% из заработной платы. В доход федерального бюджета с них также взысканы процессуальные издержки - 12 350 рублей и 9 300 рублей.Фото: pxfuel.com