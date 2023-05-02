Они уедут в зону СВО прямиком с митинга, посвящённого Дню Победы.

9 мая 2023 года по центральной улице Киржача по направлению к парку имени 36-ой гвардейской дивизии к монументу «Скорбящая Родина-мать» проследует колонна байк-клуба «Аквилон». Возглавит колонну автомобиль военного предназначения, выпускавшийся на Ульяновском автомобильном заводе УАЗ-469, а замыкать её будет советский среднетоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости - бортовой ГАЗ-66, который разработан и выпущен на Горьковском автомобильном заводе в 80-е годы прошлого столетия. Несмотря на солидный возраст транспортных средств, оба автомобиля имеют пробег чуть больше 1000 км. и находятся в идеальном заводском состоянии. Последние полтора месяца, после профессиональной консервации, автомобили прошли полное комплексное обслуживание, были доукомплектованы и оснащены дополнительным запасом бензина.«Благодаря прекрасным методам консервации Советской армии, машины в отличном состоянии. Сразу после митинга в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне они отправятся на передовую в Луганскую область для обеспечения важнейших задач Специальной военной операции. 9 мая – наш общий праздник. Каждый, кто сегодня живёт и работает на Киржачской земле, помнит о киржачанах, ушедших на фронт в далёком сорок первом. А сегодня мы - сотрудники ОАО «Киржачская типография» -трудимся и не жалеем сил для того, чтобы помочь нашим ребятам приближать мирное время. За рулём автомобилей наши военнослужащие, которые возвращаются на передовую из отпуска. Пожелаем им здоровья и мужества». – рассказал генеральный директор Киржачской типографии, почётный гражданин г. Киржач и Киржачского района, меценат Евгений Фёдоров.После торжественного митинга для участников авто-мотоколонны по инициативе автономной некоммерческой организации содействия духовному развитию общества «МИРНЫЙ РАССВЕТ» в культурно-досуговом центре «Дом Мараева» состоится концерт оркестра духовых инструментов имени Алексея Деркачёва. В исполнении оркестра прозвучат военные марши, вальсы, лучшие музыкальные произведения советских времен.