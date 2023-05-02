Среди раненых - четверо детей.

Количество пострадавших в ДТП под Боголюбово выросло до восьми человек. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в региональном УМВД.Напомним, что . Находившаяся за рулём «Ауди» 27-летняя девушка выехала на встречку, где врезалась в «Шевроле».Ранее сообщалось о шести раненых, но по обновлённым данным в результате происшествия пострадали 8 человек: водитель «Ауди» и шестеро его пассажиров, из которых четверо детей, а также пассажир «Шевроле». Все госпитализированы в больницу.