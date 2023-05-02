Прокуратура города вернула бизнесмену стоянку.

Мэрия Владимира незаконно запретила парковку у гостиницы. Прокуратура города вернула бизнесмену стоянку.В 2017 году администрация города и предприниматель заключили договор на размещение автостоянки для нужд клиентов отеля. В 2022 году чиновники необоснованно исключили объект из схемы и расторгли договор в одностороннем порядке. Мужчина опротестовал решение властей.Мэрии направлено представление. Парковку вернули в схему размещения нестационарных торговых объектов.