Подведены итоги января-апреля.

За январь-апрель 2023 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги, в том числе из Владимира, отправлено больше 10,8 млн пассажиров. Это на 13,3% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.Поездами дальнего следования воспользовались более 2,4 млн пассажиров (+21,1% к аналогичному периоду прошлого года), в электричками – около 8,4 млн (+11,3%).Пассажирооборот в январе-апреле 2023 года составил почти 2,7 млрд пасс-км (+17,8%), из них 2,3 млрд пасс-км (+17,8%) - в дальнем следовании, больше 378 млн пасс-км (+18,2%) - в пригородном сообщении.В апреле 2023 года на железной дороге отправили около 3,1 млн пассажиров (+17,7% по сравнению с апрелем 2022 года), более 627 тысяч из них – в дальнем следовании (+17,9%) и более 2,4 млн пассажиров перевезли пригородными поездами (+17,6%).В апреле пассажирооборот составил около 704 млн пасс-км (+9,4%), при этом 600 млн пасс-км (+8,1%) в дальнем следовании и около 104 млн пасс-км (+17,7%) в пригородном сообщении.