Последний разговор Валентина Юдашкина с Аллой Пугачевой.

Последний разговор Валентина Юдашкина с Аллой Пугачевой.Сегодня россияне узнали страшную новость: вслед за Вячеславом Зайцевым ушел из жизни еще один мэтр отечественной моды. Кутюрье в последние годы боролся с онкологией, однако проиграл. Не дожив до 60-летия, Валентин Юдашкин скончался.Не секрет, что у дизайнера было много звездных друзей. Но особенно тепло его семья общалась с Аллой Пугачевой. Правда, Примадонна оставила своего больного приятеля и перебралась жить в Израиль. Так что, в последние минуты жизни модельера ее рядом не было. Однако с артисткой он все-таки успел попрощаться, хотя, может быть, в тот момент и не знал, что скоро отправится в мир иной.В конце марта Валентин Юдашкин с женой навещали беглое семейство в Израиле. Супруга кутюрье выкладывала в своем микроблоге совместные снимки, демонстрируя как весело они проводят время. Так что, перед смертью дизайнер связался со своей приятельницей лично.Стоит отметить, что на тех самых снимках мэтр выглядит веселым и бодрым. Даже поклонники это отметили. На мгновение показалось, что болезнь отступила. Но, увы, это все же была последняя встреча Аллы Пугачевой с другом. Вряд ли Примадонна приедет на похороны с Валентином Юдашкиным, ведь прощание с Борисом Моисеевым она пропустила.