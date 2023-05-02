Украшенный плакатами и шарами он весь праздничный день курсировал по областному центру.

По Владимиру 1 мая ездил бесплатный ретро-троллейбус. Об этом рассказали коллеги изНа линию вышел высокопольный ЗиУ-9. Несмотря на возраст ветеран автопарка разгоняется до 80 километров в час. Вместо кондуктора в электротранспорте пассажиров встречали активисты профсоюзного движения. Они поздравляли владимирцев с Днём трудящихся и раздавали памятки о защите трудовых прав.Украшенный плакатами и шарами он весь праздничный день курсировал по областному центру.