По Владимиру в Первомай бесплатно катал ретро-троллейбус. Владимирцы отметили Первомай....

По Владимиру в Первомай бесплатно катал ретро-троллейбус.Владимирцы отметили Первомай. Праздничные шествия по случаю Дня солидарности трудящихся в этом году отменили. В качестве альтернативы жителям областного центра предложили прокатиться на "профсоюзном" ретро-троллейбусе. Слово - Дарье Давыдовой.Последний штрих... и под шлягеры "Самоцветов" на линию кольцевого маршрута выходит ветеран владимирского троллейбусного парка. Высокопольный ЗиУ-9. Гордость механиков депо. Машина вручную собрана так, будто сошла с заводского конвейера.Валерий Спиридонов, водитель троллейбуса:- Восемьдесят километров бежит. Бегает быстро.Галина Конькова, руководитель Владимирского областного Объединения организаций профсоюзов:- Профсоюзный троллейбус" это подарок от владимирского областного Объединения профсоюзов всем жителям города Владимира и его гостям. Профсоюзы в этом году предложили проводить этот праздник под лозунгом "Солидарность трудящихся - единство страны". И это правильно. Потому что для страны самое главное это люди.У Ларисы Алексеевой из Магадана - необычная бесплатная экскурсия по историческому центру Владимира. Говорит, получилось немного унять ностальгию по "маёвкам". Потому что где, как ни в общественном транспорте люди могут почувствовать единение. Сегодня - праздничное.Лариса Алексеева, жительница Магадана:- Ой, ну это отлично. Отлично то, что молодежь поддерживает наше прошлое. Потому что уже многие даже понятия не имеют... А мне вот не хватает в такие дни общения с людьми и демонстраций, когда мы с детства с шарами ходили.Все входящие - бесплатно. Вместо кондуктора в троллейбусе пассажиров встречали активисты молодежного крыла профсоюзов. Они поздравляли владимирцев с первомаем и раздавали памятки о том, как важно и нужно защищать свои трудовые права.Мария Чевалкова, главный специалист аппарата Профобъединения:- Мы заинтересованы. Нам интересно, нам нравится активность. Нам нравится проявлять свою общественную гражданскую позицию. Как работающая молодежь, так и студенты в наших рядах.Праздничная смена у троллейбуса получилась вполне рабочей. Украшенный плакатами и шарами, он целый день колесил по Владимиру, разгоняя тучи и тоску целого поколения, для которого майские шествия красной нитью проходят через всю жизнь.Дарья Давыдова. Александр Чунаев