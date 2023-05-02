Шесть человек пострадали в аварии с двумя машинами, произошедшей недалеко от Боголюбово в Суздальском районе Владимирской области вечером 1 мая. ДТП случилось на 5 км трассы Р-132 «Золотое

Шесть человек пострадали в аварии с двумя машинами, произошедшей недалеко от Боголюбово в Суздальском районе Владимирской области вечером 1 мая. ДТП случилось на 5 км трассы Р-132 «Золотое кольцо» (восточное соединение с М-7 «Волга»). По предварительной информации УМВД России по Владимирской области, в 20:40 27-летняя женщина за рулем «Ауди», двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, выехала