Во Владимирской области задержали группу из 13 человек, организовавшую нелегальный канал поставки на предприятия и в крестьянские хозяйства иностранной рабочей силы с помощью поддельных

Во Владимирской области задержали группу из 13 человек, организовавшую нелегальный канал поставки на предприятия и в крестьянские хозяйства иностранной рабочей силы с помощью поддельных документов. «Предполагаемый лидер и двенадцать активных участников группы были задержаны полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии. У них изъяли деньги, машины премиум-класса, средства связи, носители информации, документы и другие предметы, имеющие доказательственное