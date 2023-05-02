При дорожном ремонте в Покрове обнаружены трещины в бетонном основании. Как сообщает губернатор...

При дорожном ремонте в Покрове обнаружены трещины в бетонном основании.Как сообщает губернатор Владимирской области — Александр Авдеев в своём официальном телеграм-канале, «… Отфрезерованы две полосы на участке М-7. Обнаружены трещины в бетонном основании. Дорожники занимаются решением проблемы».По словам главы региона дорожники обещают управиться до выходных, чтобы в пятницу-субботу (5-6 мая) открыть для транспорта три полосы. Будет организовано реверсивное движение.В данный момент "для сокращения внутреннего графика" покровские школы временно работают в дистанционном формате. Организациям также рекомендуем перевести на «дистант» своих сотрудников.«Киржачский район поможет Петушинскому охватом территорий к западу от Покрова своими оперативными службами, в том числе в части вывоза мусора. Мы настаиваем на том, чтобы подрядчик, если позволит погода, трудился в круглосуточном режиме…» - уточняет губернатор Владимирской области.Фото: официальный телеграм-канал «Авдеев. О важном»