Сергей Корнишов был избран координатором Владимирского регионального отделения партии ЛДПР на конференции, прошедшей 29 апреля. Делегаты конференции избрали новый состав Владимирского
<a href="https://33live.ru/novosti/02-05-2023-sergej-kornishov-stal-koordinatorom-vladimirskogo-regionalnogo-otdeleniya-ldpr.html" target="_blank">Сергей Корнишов стал координатором владимирского регионального отделения ЛДПР</a> - Сергей Корнишов был избран координатором Владимирского регионального отделения партии ЛДПР на конференции, прошедшей 29 апреля. Делегаты конференции избрали новый состав Владимирского
[url=https://33live.ru/novosti/02-05-2023-sergej-kornishov-stal-koordinatorom-vladimirskogo-regionalnogo-otdeleniya-ldpr.html]Сергей Корнишов стал координатором владимирского регионального отделения ЛДПР[/url] - Сергей Корнишов был избран координатором Владимирского регионального отделения партии ЛДПР на конференции, прошедшей 29 апреля. Делегаты конференции избрали новый состав Владимирского