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Сергей Корнишов был избран координатором Владимирского регионального отделения партии ЛДПР на конференции, прошедшей 29 апреля. Делегаты конференции избрали новый состав Владимирского регионального координационного совета ЛДПР, в который вошли: – Бугаев Александр Петрович; – Бутылин Денис Александрович; – Корнишов Сергей Викторович; – Минец Кирилл Михайлович; – Рыкунов Владимир Владимирович; – Сазонов Герман Александрович; – Старцев Алексей

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