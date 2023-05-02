На днях в регионе состоялась партийная конференция, в которой приняли участие делегаты местных отделений и депутаты.

Сергей Корнишов возглавил реготделение ЛДПР во Владимирской области. На днях в регионе состоялась партийная конференция, в которой приняли участие делегаты местных отделений и депутаты.Также на мероприятии избран новый состав координационного совета, в который вошли: Сергей Корнишов, Денис Бутылин, Кирилл Минец, Владимир Рыкунов, Герман Сазонов и Алексей Старцев.Сергей Корнишов - действующий депутат Заксобрания. Он родился в Муромском районе. Подробная биография доступна по .