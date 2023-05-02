Смотрите Вести в 9 утра: Владимирский Навруз - праздник весны.
Первомай!
- Первомайский,...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Владимирский Навруз - праздник весны.
Первомай!
- Первомайский, бесплатный, ностальгический... В день весны и труда на линию во Владимире вышел ретро-троллейбус.
Первый капремонт.
- Масштабный предъюбилейный ремонт суздальской больницы. Как будет выглядеть обновленный стационар и когда завершатся работы?
Восточная традиция
- И карнай позвал на торжество. Как во Владимире отметили Навруз - праздник весны и начала нового сельскохозяйственного года?