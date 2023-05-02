Дни исторического и культурного наследия продлятся до 31 мая.

Дни исторического и культурного наследия продлятся до 31 мая.Ежегодно в программу Дней исторического наследия включают примеры ярких работ. Им посвящен цикл мероприятий "Реставрация наследия", рассказал в своем мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначальник уточнил, что в этом году москвичи и гости столицы могут побывать в более чем 50 памятниках архитектуры. У горожан есть возможность посетить главный дом усадьбы Сумарокова, особняк Новиковых – Свешниковой, усадьбу Муравьевых-Апостолов, главный дом усадьбы Васильчиковых и другие памятники истории и архитектуры.Насладиться видами Москвы можно с колокольни Высоко-Петровского монастыря. Ее отреставрировали в 2018 году.Также экскурсии пройдут в здании Театра на Бронной, Литературном институте, на Хлебозаводе №5. Записаться можно на портале "".Московская программа реставрации объектов культурного наследия – одна из крупнейших в мире. За 12 лет отремонтировано более двух тысяч памятников архитектуры. Количество объектов в неудовлетворительном состоянии сократилось в 7,4 раза – с 1325 до 180.В 2022 году привели в порядок 15 жилых домов, которые являются памятниками архитектуры. Для проведения работ город выделил специальные субсидии.